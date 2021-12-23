31 % ارتفاع في صادرات مصر من الأدوات الصحية خلال 10 شهور



ارتفعت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 31% خلال الفترة من "يناير- أكتوبر" لتسجل نحو 134 مليون دولار مقابل 103 ملايين دولار خلال نفس الفترة 2020.

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، والحراريات والصناعات المعدنية، إلى أن مصر صدرت أدوات صحية لـ 95 دولة منهم 16 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020، "سنغافورة، جزر القمر الإسلامية، أثيوبيا، الكونغو زائير، بنين، كامبوديا، المكسيك،مارتينيك، مالاوي، مالي، شيلي، هنج كنج، كوسوفو، الصومال، كازاخستان، اتحاد نيجيريا".

ولفت إلى استحواذ 5 دول على 62% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية يأتي على راسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 39.616 مليون دولار مقابل 35.316 مليون دولار بنمو 12%، لتسيطر على 29.6% من إجمالي القيمة.

وارتفعت صادرات الأدوات الصحية لليبيا بنسبة 104% لتبلغ 7.869 مليون دولار في مقابل 3.853 مليون دولار، ولبريطانيا بنسبة 57% لتصل لـ 21.719 مليون دولار في مقابل 13.716 مليون دولار.

وزادت قيمة صادرات مصر من الأدوات الصحية لإيطاليا بنسبة 57% لتبلغ 7.486 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2021"، في مقابل 4.774 مليون دولار.

ولفت إلى ارتفاع صادرات السيراميك والقرميد والاسقف والطوب من الخزف خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021 لتسجل نحو 186 مليون دولار مقابل 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 61%.

ونوه بأن مصر صدرت السيراميك إلى 79 دولة منهم 21 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تشمل (جامبيا، جنوب افريقيا، بلجيكا، لاتفيا، البرازيل، فرنسا، هولندا، بوركينا فاسو، زيمبابوي روديسيا الجنوبية، الفلبين، بنجلاديش،ليبيريا، غينيا، باراجواي، مالي الصين، النمسا، النيجر، مايوت، فيتنام).

وذكر التقرير أن 5 دول تستحوذ على 80.4% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك، يأتي على رأسها "ليبيا" بقيمة 62.917 مليون دولار في مقابل 31.722 مليون دولار بنمو 98%، لتستحوذ على 33.8% من الإجمالي.

وأوضح ارتفاع صادرات السيراميك إلى السودان بنسبة 110% خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2021” لتبلغ 16.589 مليون دولار في مقابل 7.885 مليون دولار، ولليمن بنسبة 14% لتبلغ 14.813 مليون دولار في مقابل 13.043 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات مصر من السيراميك إلى الأردن ارتفعت لتبلغ 39.713 مليون دولار في مقابل 25.867 مليون دولار بنسبة نمو 54%، وللسعودية لتسجل 15.432 مليون دولار في مقابل 13.043 مليون دولار.