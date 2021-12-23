نور اللبنانيه تنضم لأبطال مسلسل راجعين يا هوا.. تفاصيل

وقعت النجمة اللبنانية نور عقد الانضمام لابطال مسلسل راجعين يا هوا لتكون ثاني الموقعين بعد النجم خالد النبوي وجاري ضم العديد من النجوم للعمل.

هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها نور مع النبوي.



الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم وسيحمل مفاجئة سارة لعشاق الكاتب الكبير الراحل أسامة انور عكاشة تعيد شركة أروما ستوديوز الكاتب الكبير للمنافسة الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل "راجعين يا هوا".

المسلسل سيخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته "رحيم و"الحرامي" و"نصيبي وقسمتك" ومسلسل موسى.

والكاتب محمد سليمان عبد المالك الذي قدم العديد من التجارب الناجحة منها "تامر وشوقية" و"باب الخلق" و"اسم مؤقت" و"فرق توقيت" و"ممالك النار" و"قصر النيل".

.أروما ستوديوز - تامر مرتضى - قدمت العديد من الأعمال الناجحة في الموسم الرمضاني وخارجه منها "إلا أنا" وهو العمل الذي فتح الباب للعديد من التجارب التي تضمنت حكايات متعددة وناقشت قضايا المرأة.

و "إختيار إجباري" الذي يعد أول عمل تناول السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا و"الخروج" و"الصياد" و"لعبة ابليس" و"الخروج" و"امر واقع"