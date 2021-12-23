مسلسل عثمان الحلقه 76.. تعرف على موعد عرض الإعادة وتردد القنوات الناقلة

احتلت عبارة مسلسل عثمان الحلقه 76 تريندات جوجل اليوم الخميس في مصر، وذلك بعد عرض مسلسل عثمان الحلقه 76 أمس على الفضائيات التي تنقب مسلسل قيامة عثمان.

ونقدم لكم موعد عرض إعادة مسلسل عثمان الحلقه 76، كذلك ملخص أحداث مسلسل عثمان الحلقه 76 والقنوات الناقلة للمسلسل التركي الذي حاز على شعبية جماهيرية كبيرة الوطن العربي.

موعد عرض مسلسل عثمان الحلقه 76 والإعادة

يعرض مسلسل عثمان الحلقه 76 على قناة ATV التركية، الحاصلة على حق البث الأول للمسلسل، بواقع حلقة واحدة كل أسبوع كل يوم أربعاء، بينما تعاد الحلقة على قناة الفجر الجزائرية، كل يوم خميس في تمام الساعة العاشرة ونصف بتوقيت القاهرة.

يكون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان، على قناة الفجر الجزائرية، كل يوم خميس في تمام الساعة العاشرة ونصف بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة ونصف بتوقيت الجزائر، بينما تتم الإعادة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، باليوم التالي.

بينما يكون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان، على قناة اليرموك، كل يوم خميس أيضًا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وتتم الإعادة في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ملخص مسلسل عثمان الحلقه 76 والإعادة

يدور ملخص أحداث مسلسل عثمان الحلقه 76 حول تأسيس الدولة العثمانية، حيث قام وزير السلاجقة بعمل مؤامرة ضد عثمان بالتعاون مع أعدائه.

وكان الشيخ أديب على في طريقة إلى الملك مسعود لكي يقص عليه ما فعله وزيره علم شاه ولكن تم القبض عليه من جواسيس نيكولا.

لذا كان من المفترض أن يقوم المحارب كونور وعثمان إلى الملك لكي يسرد عليه أفعال علم شاه مما يجعل وزير السلاجقة علم شاه أن يقع في شر أعماله.

تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول تأسيس الدولة العثمانية ما هي الصعوبات التي واجهته للنهوض بالدولة العثمانية للأتراك، ومع كثرة فتوحات عثمان للقبائل زادت عداوته بشدة مع الكثير من الأعداء.

مسلسل عثمان الحلقه 76

تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل عثمان الحلقه 76

تردد قناة ATV التركية

التردد 11682

معدل الترميز 27500

الاستقطاب "أفقي"

معامل تصحيح الأخطاء:6/5

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الأخطاء:3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة اليرموك