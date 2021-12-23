58 % ارتفاع في صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال 10 شهور



ارتفعت الصادرات المصرية من الرخام والجرانيت بنسبة 58% خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021؛ لتسجل 270 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، حيث تم تصدير 1.667 مليون طن.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، والحراريات والصناعات المعدنية أن مصر صدرت رخام وجرانيت خلال الفترة من "يناير - أكتوبر 2021" إلى 114 دولة منها 13 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (ليتوانيا- مقدونيا - تنزانيا - بروناوي دار السلام - الجابون - نيكاراجوا - مولدوفا - بورتوريكو - كوسوفو - السلفادور - سنغافورة - أذربيجان - أنجولا).

وأضاف أن 5 دول تستحوذ على 56.9% من إجمالي صادرات الرخام والجرانيت، يأتي على رأسها ليبيا بقيمة 63.610 مليون دولار بنحو 362.921 ألف طن، في مقابل 29.176 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 118%، تليها السعودية بقيمة 35.125 مليون دولار في مقابل 23.703 مليون دولار بنمو 48%.

وأشار إلى تراجع قيمة صادرات الرخام إلى الصين بنسبة 2% بنهاية أكتوبر 2021 لتبلغ 23.41 مليون دولار في مقابل 23.947 مليون دولار.. بينما زادت قيمة الصادرات إلى كوريا الجنوبية بنسبة 63% لتبلغ 17.644 مليون دولار في مقابل 10.841 مليون دولار، وللمغرب بنسبة 41% لتسجل 9.103 مليون دولار في مقابل 6.457 مليون دولار.

ولفت إلى ارتفاع قيمة صادرات الرخام والجرانيت إلى الجزائر بنسبة 39%؛ لتبلغ 13.774 مليون دولار مقابل 9.894 مليون دولار، وإلى لبنان بنسبة 567% لتبلغ 12.71 مليون دولار مقابل 1.906 مليون دولار.

كما بلغت صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى بريطانيا وشمال إيرلندا 9.499 مليون دولار في عام 2021 مقابل 6.245 مليون دولار في عام 2020 بنمو 52%، وإلى الإمارات بنحو 7.122 مليون دولار مقابل 6.913 مليون دولار بنمو 3%.