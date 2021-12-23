موانئ بورسعيد تتداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد شهدت تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية للقناة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينة حاويات وغادرته 6 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.



وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات وغادرته سفينتان حاويات وسفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وأشارت إلى أنه جاري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ.