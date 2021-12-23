بعد رحيل توريس.. جوارديولا يحسم موقفه من ضم صفقات جديدة

مازال الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مصمما على عدم التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم الرحيل الوشيك لفيران توريس عن الفريق.

ويعتزم توريس الانضمام لبرشلونة الإسباني عند فتح سوق الانتقالات الشهر القادم، بعد توصل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لاتفاق مع العملاق الكتالوني.

وتم توظيف توريس في البداية في مركز الجناح، لكنه لعب في كثير من الأحيان كمهاجم مع الفريق، الذي يفتقر للمهاجم الصريح.

وفشلت محاولات سيتي للتعاقد مع هاري كين، هداف فريق توتنهام هوتسبير في الصيف الماضي، ولكن ليس لديه خطط فورية للبحث عن مهاجم صريح في أي ناد آخر.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن جوارديولا قوله،في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس ردا على سؤال عما إذا كان هذا ممكنًا الآن، "لا، لن نتعاقد مع أي مهاجم الشهر المقبل".

وأوضح جوارديولا أنه لم يشعر بخيبة أمل حتى من رغبة توريس في الرحيل، متقبلًا أن إغراء اللعب لبرشلونة شئ ربما لا يستطيع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما مقاومته.

وأضاف مدرب سيتي "أعلم أن هناك مفاوضات جرت معه وأعتقد أنها قاربت على الانتهاء. وعندما يعلن عنها النهائي، فسيكون التعاقد قد تم ".

وأكد جوارديولا "أريد سعادة لاعبي فريقي. إذا كان لدينا لاعبان أو ثلاثة لاعبين فقط في خط الهجوم، فربما يعتقد فيران أن لديه فرصة أكبر للعب والبقاء لفترة أطول معنا".

وتابع قائلا "لكن دائما ما يكون لدي شعور بأنه عندما يطرق برشلونة أو ريال مدريد باب اللاعبين، فمن الصعب قول لا".

ويتربع مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، وذلك قبل مباراة الفريق السماوي مع ضيفه ليستر سيتي يوم الأحد القادم، والتي يعقبها لقاءه مع مضيفه برينتفورد يوم الأربعاء المقبل.