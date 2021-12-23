44 % ارتفاع في صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال 10 أشهر



أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفاع صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته بنسبة 44%; لتسجل 635 مليون دولار خلال الفترة (يناير - أكتوبر) من عام 2021 مقابل 442 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2020.

وأوضح المجلس - في تقريره الشهري اليوم /الخميس/ - أنه تم تصدير الألومنيوم ومصنوعاته خلال 10 أشهر لنحو 74 دولة منها 17 دولة لم يتم التصدير لها خلال الفترة ذاتها عام 2020 تضمنت (روسيا - جيبوتي - كوت ديفوار - كولومبيا - جنوب إفريقيا - هونج كونج - السنغال - الأرجنتين - سيراليون - بيرو - الكونغو برازفيل - تايلاند - الهند - جنوب السودان - أنجولا - غينيا - الفلبين).

وأضاف أن هناك 6 دول استحوذت على 71.2% من إجمالي صادرات الألومنيوم المصري تصدرها إيطاليا والتي استحوذت على 43% من إجمالي الصادرات بقيمة 273.302 مليون دولار، تلاها إسبانيا مستحوذة على 5.4% بقيمة 48.805 مليون دولار.

ولفت إلى إنه جاء بالمرتبة الثالثة ألمانيا مستحوذة على 5.4% بقيمة 34.345 مليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة الرابعة مستحوذة على 5.3% بقيمة 33.740 مليون دولار، تلاها المغرب بنحو 5.1% بقيمة 32.390 مليون دولار.

وأكدت أن صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته إلى المغرب سجلت خلال 10 أشهر 32.390 مليون دولار، فيما احتلت ليبيا المرتبة السادسة بقيمة 29.624 مليون دولار، تلاها الصين بنحو 18.377 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 16.395 مليون دولار.