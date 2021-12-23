180 % ارتفاع في صادرات مصر من الأسمنت خلال 10 شهور



قفزت صادرات مصر من "الأسمنت" خلال الشهور العشرة الأولى من العام بنحو 180%; لتسجل ما قيمته 397 مليون دولار مقابل 142 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية اليوم /الخميس/، أنه تم التصدير لنحو 79 دولة منهم 25 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (الكاميرون - توجو - إسبانيا - غينيا - ليبيريا - موريتانيا - الجابون - تشاد - تنزانيا - فنزويلا - زامبيا - الكونغو - النيجر - دومينيكا - الكونغو برازفيل - البرتغال - كوبا - ريونيون- باراجواي - سويسرا - بنما - بروندي - سانت فنسنت - الكويت).

وأشار التقرير إلى استحواذ 5 دول على 60% من إجمالي الصادرات تصدرها "كوت ديفوار" والتي استحوذت على 16.1% من إجمالي الصادرات بما قيمته 63.782 مليون دولار، تلاها" ليبيا" والتي استحوذت على 15.5 % بما قيمته 61.469 مليون دولار، واحتلت "غانا" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 57.623 مليون دولار مستحوذة على 14.5% من إجمالي الصادرات، تلاها "السودان" بقيمة بلغت 28.454 مليون دولار.

كما بلغت صادرات مصر من الأسمنت إلى "كينيا" ما قيمته 26.381 مليون دولار خلال 10 شهور، فيما احتلت "الكاميرون" المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 18.302 مليون دولار، تلاها "الولايات المتحدة الأمريكية " بنحو 16.948 مليون دولار، وفي المرتبة الثامنة "السنغال" بنحو 14.441 مليون دولار، تلاها "أوغندا" بنحو 14.089 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة "توجو" بنحو 12.296 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير تراجع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتبلغ نحو 887 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، في مقابل 2.71 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بانخفاض بلغت نسبته 67%.

وصدرت مصر ذهب وحلي وأحجارا كريمة لنحو 37 دولة خلال ال` 10 أشهر الأولى من العام الجاري من بينهم 15 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تضمنت (الصين، اليمن، ماليزيا، مالاوي، غيانا الفرنسية، أثيوبيا، العراق، شيلي، قبرص، زامبيا، روديسيا الشمالية، تونس، المجر، النيجر، الجزائر ).

واستحوذت 4 دول على 66.8% من إجمالي صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 10 شهور من العام الجاري، يأتي على رأسها "كندا" مستحوذة على 54.8 % من إجمالي الصادرات بماقيمته 486 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية "الإمارات العربية المتحدة" بنحو 32.8% بما قيمته 291 مليون دولار.

وجاءت استراليا في المرتبة الثالثة بنحو 11.6 % بما قيمته 103 ملايين دولار، يليها "لبنان" في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري بما قيمته 2 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة إلى "إسبانيا"; لتسجل 822 ألف دولار مقابل 4 آلاف دولار، وإلى "ألمانيا" لتسجل ما قيمته 642 ألف دولار مقابل 87 ألف دولار.