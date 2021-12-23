مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 292 مبايعة بقيمة 661.94 مليون درهم منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 119.1 مليون درهم و250 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 542.84 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 92 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.37 مليار درهم منها 16 رهنا لأراض بقيمة 1.24 مليار درهم و46 رهنا لفلل وشقق بقيمة 135.79 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 1 مليار درهم وأخري في منطقة القصيص الصناعيه الرابعه بقيمة 84 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 55.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الثالثة بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة الخبيصي بقيمة 11 مليون درهم.