المركزي الإماراتى: الورقة النقدية من فئة الـ 50 درهمًا المصنّعة من مادة البوليمر عملة رسمية

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن الورقة النقدية من فئة الـ 50 درهمًا المصنّعة من مادة البوليمر هي عملة رسمية ويتم التداول بها جنبا إلى جنب مع الورقة النقدية المتداولة حاليًا من ذات الفئة.

وأوضح المصرف المركزي أن الورقة النقدية من فئة الـ 50 تم توزيعها على البنوك ومحلات الصرافة في الدولة.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد أطلق مؤخرا ورقة نقدية جديدة من فئة الــ 50 درهمًا بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50..وذلك تخليدًا لمآثر المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرعيل الأول من حكام دولة الإمارات "طيب الله ثراهم أجمعين" ووفاء لتفانيهم وعرفانًا بدورهم التاريخي في توحيد الدولة تحت راية واحدة.

وتتميّز الأوراق النقدية المصنّعة من مادة البوليمر بأنها أكثر متانة واستدامة من العملات الورقية التقليدية وتدوم ضعفين أو أكثر من عمر نظيراتها الأوراق النقدية المصنوعة من القطن، كما يمكن إعادة تدويرها بالكامل، فتسهم بذلك في جهود تقليص البصمة البيئية.

وتظهر الخصائص الجمالية لهذا الإصدار في تصميم الورقة النقدية المميّز بدرجات مختلفة من اللون البنفسجي، و"علامات فلورسنتية" باللون الأزرق في الوسط على شكل الهوية الإعلامية المرئية للدولة، ومزيج من الرسوم والنقوش المنفذة بتقنيات الطباعة الغائرة المتطورة.

وحرص مصرف الإمارات المركزي في هذا الإصدار على المحافظة على نهجه الدائم بإضافة رموز بارزة بلغة "بريل" لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف على قيمة الورقة النقدية.

وتتميز الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسين درهمًا بخصائص أمنية متطورة حيث تم الاعتماد في طباعتها على تقنيات متقدمة بهدف تعزيز ثقة المتعاملين ومكافحة التزوير.