الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي



ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة الخميس 23 ديسمبر، في ظل وجود بعض بوادر الأمل بشأن المتحور أوميكرون.

حيث أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا مرتفعا بنحو 1%، مع صعود أسهم قطاع السفر والترفيه 1.7%، لقيادة المكاسب وسط التفاؤل بشأن كورونا.

كما شهد مؤشر Dax الألماني صعود بنحو 1%، وصعد أيضًا مؤشر CAC40 الفرنسي بنحو 0.77%، بالإضافة لصعود FTSE البريطاني بنحو 0.43%.

وكانت أسهم شركات الطيران من بين الأفضل أداءً، حيث ارتفعت أسهم الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية IAG وشركة الطيران المجرية Wizz Air بنحو 2%.

بينما انخفض سهم United Internet في ألمانيا بنحو 1.6%، بعد الأنباء التي تفيد بأن الرئيس التنفيذي رالف دومرموث قد رفع ملكيته في الشركة إلى 50.1%، لكنه لن يقدم عرض استحواذ طوعي للمساهمين.

وعلى صعيد كورونا، يقول الخبراء إنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة مدى خطورة متحور أوميكرون، لكن الدراسة تقدم الأمل في أن خطورة المتحور الجديد على البشر لن تكون شديدة كما كان يُخشى في البداية.

وأدى الانتشار السريع للمتحور أوميكرون إلى دفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعادة تنفيذ بعض قيود كورونا في محاولة لاحتوائها.

ووافقت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC بتناول عقاقير المضادة لكورونا من شركة Pfizer للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.