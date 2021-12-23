منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال" يختتم أعماله

اختتم "منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال " أول وأكبر منتدى أعمال حول قطاع الحلال مؤخرا جلساته بنجاح في مدينة ساو باولو البرازيلية وأقيم الحدث النوعي بتنظيم من "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" بالشراكة مع "اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل" "فامبراس حلال وبدعم من كل من "الوكالة البرازيلية لترويج التجارة والاستثمار "أبيكس- برازيل" و"بي.آر.إف" و"آيسبورت" و"بورتونايف".

وشهد المنتدى حضور أكثر من 3000 شخص بمن فيهم كبار المسؤولين وصنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء والزعماء الدينيين والذين شاركوا في المناقشات إما بصورة شخصية أو افتراضية لتبادل أبرز الرؤى المعمقة حول واقع ومستقبل تجارة الحلال في العالم.

وخلال حفل افتتاح منتدى الأعمال أكدت تيريزا كريستينا وزيرة الزراعة البرازيلية أهمية الإمكانات العالية التي تتمتّع البرازيل باعتبارها مورد رائد للمنتجات المعتمدة ضمن الأسواق العالمية بينما قدم أوسمار شحفة رئيس "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" محاضرة استعرض خلالها الآفاق الواعدة والفرص الاستثنائية التي يزخر بها سوق الحلال في البرازيل.

وقال أوسمار شحفة: حرصت "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" ومن موقعها كجهة مسؤولة عن دفع عجلة نمو وتنويع الأعمال البرازيلية على تنظيم "منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال " ليكون بمثابة منصة مثالية لتسريع مسيرة تنويع المنتجات البرازيلية الحلال ذات الجودة العالية وتوسيع نطاق حضورها خارج الأسواق الحالية في العالمين العربي والإسلامي لتصل إلى كافة الدول حول العالم. وجاء تنظيمنا للمنتدى النوعي في وقتٍ هام يفيد خلاله تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي بأن قيمة سوق الحلال تبلغ نحو 4،8 تريليون دولار أمريكي سنويا مع الأخذ في الاعتبار تنوع السوق إلى قطاعات حيوية أخرى مثل الأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية والملابس والترفيه والسياحة والتمويل والخدمات المالية وغيرها.

وفي اليوم الأول من المنتدى اطلع المشاركون على لمحة عامة حول الدور الحيوي لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في إنشاء إمكانية التتبع وتحقيق الاستدامة في مجال الزراعة الحيوانية.

وأشار المتحدثون إلى أن الدول العربية والاسلامية تسعى إلى التطبيق العملي والجودة في الاستهلاك تماشيا مع العادات الاستهلاكية للشباب.

وشهد اليوم الثاني من منتدى الأعمال تبادل المتحدثون الرؤى حول "شهادة اعتماد دولية للمنتجات الحلال" وأهمية وجود معايير موحدة للمنتجات الحلال على مستوى العالم كما أجرى مسؤولون رفيعو المستوى من البرازيل والدول العربية وقادة الأعمال وممثلون عن الجهات المنظمة مناقشات مع المشاركين الذين انضموا إلى الحفل الختامي سواء بشكل فعلي أو افتراضي.