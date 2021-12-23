مباريات هامة لطهطا وشبان قنا والمراغة في القسم الثالث

تشهد الجولة الحادية عشرة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثالث مواجهات من العيار الثقيل في صراع شرس هذا الموسم.

وتنطلق منافسات الجولة في الثانية والنصف من عصر السبت المقبل باقامة أربعة مباريات في غياب أهلي المنشأة متصدر المجموعة ونادي الرحلات.

وتستهل الجولة الحادية عشر بمواجهة فريق شبان قنا وصيف المجموعة برصيد 15 نقطة، نظيره فريق نادي جرجا تاسع المجموعة برصيد 5 نقاط.

فيما يلاقي نادي قفط صاحب المركز الثالث برصيد 15 نقطة، نظيره فريق شبان المراغة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

وفي مواجهة صعبة يستقبل فريق مركز شباب أبوتشت الذي يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة، نظيره المراغة الذي يحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط.



فيما يواجه نادي طهطا سادس الترتيب برصيد9 نقاط، نظيره فريق نادي أخميم الذي يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

1- أهلي المنشأة 17 نقطة

2- شبان قنا 15 نقطة

3- قفط 15 نقطة

4- أبوتشت 14 نقطة

5- شبان المراغة 13 نقطة

6- طهطا 9 نقاط

7- المراغة 8 نقاط

8- الرحلات 8 نقاط

9- جرجا 5 نقاط

10-نادي أخميم 4 نقاط