ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين قبل مواجهات العشرين

يستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإيطالي، قبل إنطلاق منافسات الجولة العشرين.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلال الوقت الحالي.



إليكم جدول ترتيب الدوري الايطالي الممتاز كالآتي:-

إنتر ميلان: 46 نقطة

ميلان: 42 نقطة

نابولي: 39 نقطة

أتالانتا: 38 نقطة

يوفنتوس: 34 نقطة

روما: 32 نقطة

فيورنتينا: 32 نقطة

لاتسيو: 31 نقطة

بولونيا 27 نقطة.

إمبولي: 27 نقطة.

تورينو: 25 نقطة.

هيلاس فيرونا: 24 نقطة

ساسولو: 24 نقطة.

بولونيا: 24 نقطة.



بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

- دوسان فلاهوفيتش – فيورنتينا – 16 هدفا.

- تشيرو إيموبيلي – لاتسيو – 13 هدفا.

- جيوفاني سيميوني – هيلاس فيرونا – 12 هدفا.

- لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان – 11 هدفا.

- جواو بيدرو جلفاو – كالياري - 9 أهداف.

-دوفان زاباتا – أتلانتا – 9 أهداف.

