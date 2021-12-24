شاهد.. عالم أزهري يوجه نصائح للزوجة "الرغاية"

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المرأة الشداقة هي التي تتشدق في القول وتتصف بالكبرياء أو كثيرة "الرغي" دون ملل أو تعب،  مطالبا الزوجة بحسن اختيار الموضوعات المشتركة مع زوجها، محذرا من اختيار الموضوعات غير هادفة وغير مهمة مما يدفع الزوج إلى عدم التفاعل معها فتنشب خلافات بينهما.

 

وأضاف “النجار” خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرأة الحداقة هي التي تحدق في كل ما تراه فتأخذها إلى بيت أسرة صديقة فتحدق في أثاث بيتهم.. شوفت التليفزيون بتاعهم اللي كام بوصة شوفت الأنتريه اللي كذا وشكله كذا.. أنا طول عمري حظي وحش".

 

وتابع  العالم الأزهري، أن المرأة البراقة، التي ترعب زوجها بالبرق وترشقه بنظرات تخيفه وقد تكون المرأة التي تتزين لغير زوجها".

 

وأوضح أن المرأة المنانة هي التي تقول لزوجها: "لو أبويا وقف جمبك وساعدك مكنتش اتجوزتني.. أنا لو مكنتش عملت كذا كان زمانك بتشحت.. أنا وأبويا وأخويا أصحاب فضل عليك.. فاكر لما عملت كذا. 

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