البريد: لدينا 4200 فرع حول الجمهورية لخدمة 20 مليون عميل

توك شو
البريد المصري
البريد المصري
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قال أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، إن البريد المصري لديه الكثير من الإمكانيات التي تؤهله لتصدر المقدمة، وذلك من خلال عدد فروعه الذي يبلغ 4200 فرع، وأيضا عدد العملاء الذي تجاوز 20 مليون عميل. 


وأضاف “منصور” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البريد يسعى لدمج المواطنين في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي من خلال برامج وقنوات إلكترونية تحفيزية، ومن بينها برامج الولاء والمكافآت "وين win".


وتابع الأمين العام لهيئة البريد المصري، أنه عند استخدام كارت البريد في المشتريات يحصل العميل على نقاط، ويتم استخدامها في تخفيض أسعار السلع أو الخدمات التي تحصل عليها، كما أن هناك سلع مجانية يمكن للعميل الحصول على من أكبر سلسلة متاجر مشتركة مع البريد في هذا النظام.

محمد موسى التحول الرقمي الشمول المالي الإمكانيات منظومة التحول الرقمي

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