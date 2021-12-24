تبدأ من 25 ألف جنيه.. أسعار البرامج الاقتصادية للعمرة 2021 في مصر

توقع باسل السيسي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إعلان وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، خلال الأسبوع المقبل، في ظل موافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر، رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري.

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسعار البرامج الاقتصادية للعمرة 2021 في مصر لن تقل عن 25 ألف جنيه بسبب بعض الإجراءات والضوابط الاحترازية والكشف الطبي على المسافرين للعمرة وإجراء تحاليل الـ«pcr» الخاصة بكورونا.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، الحد الأقصى لتسكين في غرف الفنادق سيكون اثنين، بالإضافة إلى أن الطعام المقدم للمعتمرين يخضع لبعض الفحوصات نتيجة انتشار متحور "أ ميكرون"، مما تسبب في ارتفاع تكاليف أسعار العمرة".