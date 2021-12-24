محافظ أسيوط يكشف تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي لمجمع البنزين

توك شو
عصام سعد
عصام سعد
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مجمع البنزين في أسيوط والذي تم افتتاحه أمس الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة، هو مجمع ضخم ويضيف الكثير من إنتاج المواد البترولية، وتحديدا البنزين عالي الأوكتان وبنزين 95.


وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه خلال السبع سنوات الماضية جرى إنشاء عدة مشروعات ضخمة في أسيوط على طريق التنمية بتكلفة 85 مليار جنيه، وذلك لمشروعات في قطاعات مختلفة.


وتابع، أن الرئيس السيسي خلال زيارته لأسيوط افتتح عدد من المشاريع القومية الضخمة والتي تخدم محافظات مصر كلها ومن بينها أسيوط، وذلك في مجالات مختلفة بين الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.

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