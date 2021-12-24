غرقة السياحة تكشف عن أسباب تأخر إعلان الضوابط المنظمة لرحلات العمرة

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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طالب باسل السيسي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، وزارة السياحة والآثار ضرورة إعلان الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، محذرا من عواقب وخيمة من بينها زيادة الأعباء على المواطنين بسبب لجوئهم إلى الأسواق الموازية والسفر إلى عن طريق بلاد أخرى التي لا تخضع إلى رقابة الدولة.

 

وأضاف باسل السيسي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تكلفة السفر تحت مسمى "سياحة العبور" يساوي 10 أضعاف السفر عن طرق الشرعية للدولة، مشيرا إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، أحد أهم أسباب وعوامل تأخير إعلان ضوابط رحلات العمرة.

 

وطالب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، بضرورة النظر في تحديد عدد 200 ألف مواطن بالسفر لأداء العمرة، مؤكدا على أهمية الاستعانة بذو الخبرات في هذا المجال لوضع حلول لأي أزمات قد تواجه المنظومة بالكامل.

محمد موسى رحلات العمرة غرفة شركات السياحة

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