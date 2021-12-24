محمد موسى يكشف تواصل وكلاء أردنيين مع وسطاء مصريين لتنظيم رحلات عمرة

قال الإعلامي محمد موسى، إن تأخير إعلان الضوابط المنظمة لرحلات تأدية المواطنين لمناسك العمرة، من جانب وزارة السياحة والآثار سيفتح الباب أمام السوق الموازية لتنظيم رحلات العمرة خارج المنظومة القانونية المقرر من الدولة عبر (بوابة العمرة المصرية) عن طريق تنظيم الرحلات تحت المسمى الجديد "سياحة العبور" عن طريق الأردن، ومن ثم الدخول للسعودية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هناك معلومات مؤكدة تكشف عن تواصل عدد من الوكلاء الأردنيين مع الوسطاء في مصر لتنفيذ مثل تلك الرحلات، والتي ستكون بعيدة عن عين الدولة، وبالتالي لن تتمكن الدولة من الحفاظ على حقوق المعتمرين ومحاسبة المقصرين.

وطالب الإعلامي محمد موسى، بزيادة الطاقة الاستيعابية التي سيتم إقرارها هذا الموسم حتى يتم تفادي هذا الأمر.