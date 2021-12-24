محمد موسى يحذر من عواقب وخيمة لـ تأخر إعلان ضوابط العمرة

حذر الإعلامي محمد موسى، من عقبات تأخر إعلان الضوابط المنظمة لرحلات تأدية المواطنين لمناسك العمرة، من جانب وزارة السياحة والآثار.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن تأخر إعلان الضوابط المنظمة للرحلات أمام المصريين الراغبين في أداء العمرة والحديث عن تحديد مصر عدد 200 ألف مواطن بالسفر لأداء العمرة، يشجع الشركات السعودية وفقا لآليات العرض والطلب على مضاعفة قيمة عناصر برنامج السفر والتي تتمثل في الخدمات الأرضية وحجز الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك الانتقالات داخل المملكة.

وأشار الإعلامي محمد موسى إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تضاعف أسعار البرامج في سوق العمرة المصري ويشكل عبء مالي إضافي على المواطن المصري.