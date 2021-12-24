محمد موسى: جبهة الإرهابي محمود حسين تعمق أزمات التنظيم

قال الإعلامي محمد موسى، إن تشكيل جبهة الإرهابي محمود حسين لـ "لجنة للقيام بأعمال المرشد"، تكون الجماعة قد كتبت الفصل الأخير من نهايتها، بحيث لأول مرة تم تدشين، تنظيمين رسميين، داخلها، ولكل منهما ؛ متحدث رسمي، ومكتب شورى الأول في لندن عند إبراهيم منير والآخر عند الارهابي محمود حسين.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، ومن الواضح أن جبهة الإرهابي محمود حسين تريد تعمق أزمات التنظيم، وأصدرت بيان رسمي أعلنوا فيه، أن مجلس شورى الجماعة -الإرهابية- اجتمع وقرر تشكيل لجنة مؤقتة باسم اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام، واختيار مصطفى طلبة ممثلا عنها.



وتابع، من المتعارف أن ما يدعى "مصطفي طلبة" رجل أعمال بريطاني الجنسية، وعمل مسؤولا للاتصال بين الإخوان ومخابرات بعض الدول، ويُتهم من بعض الأطراف داخل الجماعة بأنه على ارتباط بأجهزة مخابراتية غربية، كما أنه مدرج على قوائم الإرهاب في مصر، وبعد ساعات من إعلان تشكيل "لجنة للقيام بأعمال المرشد"، أكدت جبهة لندن، في المقابل أن إبراهيم منير هو القائم بأعمال المرشد والمعبر عن مؤسسات التنظيم.