محمد موسى يكشف تفاصيل اشتعال الصراع بين قيادات "الإرهابية"

قال الإعلامي محمد موسى، إن الصراع داخل قمة الهرم التنظيمي لجماعة الإخوان الإرهابية، دخل مرحلة "حرب البيانات" مجددا بين الجبهتين المتناحرتين على المال والسلطة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الصراع اشتعل بين "جبهة لندن" بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد المطعون في شرعيته، وجبهة إسطنبول التي يتزعمها محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة.



وأشار محمد موسى إلى أن الصراع اشتد عقب إعلان الإرهابي محمود حسين تشكيل "لجنة للقيام بأعمال المرشد"، واختيار الإخواني مصطفى طلبة ممثلا عنها بمنصب مرشد الجماعة لمدة 6 أشهر.