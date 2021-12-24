محمد موسى يكشف فضائح اليوتيوبر أحمد حسن على الهواء

كشف الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، التاريخ الأسود لليوتيوبر أحمد حسن لافتا أن اسمه ارتبط بحوادث وفضائح كبرى، ويتصدر ساحات الفضاء الإلكتروني كل فترة، بقصد كسب المال والعودة إلى الأضواء، وجميعها وقائع غير أخلاقية تستوجب الحساب والعقاب، وكلها انتقادها المواطنين الذين انهالوا عليه بعبارات تعبر عن غضبهم من هذه الأفعال الشنعاء.

وقال محمد موسى، إن هذه الواقعة الأولى لم تكن الاولى ومنذ فترة نشرت فتاة مقطع فيديو، في يونيو الماضي، علي مواقع التواصل الاجتماعي، تروي فيه تفاصيل تعرضها للتحرش اللفظي، من جانب اليوتيوبر أحمد حسن، وقالت: «قالي جسمك حلو.. تعالي نلعب عريس وعروسة».

وأتم قائلا: إحالة اليوتيوبر أحمد حسن، للمحاكمة الاقتصادية مش أمر مفاجئ أو بعيد عن التوقع، فكثير من الوقائع التي ارتكابها هي بمثابة جرائم تستدعي مثوله أمام المحكمة.