محمد موسى يهاجم اليوتيوبرز: لا قيم ولا أخلاق.. الفلوس جننتهم

شن الإعلامي محمد موسى هجوما حادا على انتشار ظاهرة " اليوتيوبرز"، قائلا: "اللي بيسموا نفسهم يوتيوبر مفيش عندهم مانع يعملوا أي شيء عشان جمع الفلوس ومش مهم القيم ولا الاخلاق ولا اقتحام خصوصية الناس".

وكشف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، التاريخ الأسود لليوتيوبر أحمد حسن لافتا أن اسمه ارتبط بحوادث وفضائح كبرى، ويتصدر ساحات الفضاء الإلكتروني كل فترة، بقصد كسب المال والعودة إلى الأضواء، وجميعها وقائع غير أخلاقية تستوجب الحساب والعقاب، وكلها انتقادها المواطنين الذين انهالوا عليه بعبارات تعبر عن غضبهم من هذه الأفعال الشنعاء.

وتابع، "الحقيقة دي مش الواقعة الأولى، ومن فترة نشرت فتاة مقطع فيديو، في يونيو الماضي، علي مواقع التواصل الاجتماعي، تروي فيه تفاصيل تعرضها للتحرش اللفظي، من جانب اليوتيوبر أحمد حسن، وقالت: «قالي جسمك حلو.. تعالي نلعب عريس وعروسة».