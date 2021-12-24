تاريخه أسود.. محام: أمتلك وقائع فاضحة عن اليوتيوبر أحمد حسن

توك شو
أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب
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قال المحامي أيمن محفوظ، إنه تقدم بطلب لوزير الاتصالات بحجب قناة اليوتيوبر أحمد حسن بسبب ما تنشره من مقاطع ومشاهد فاضحة، مشيرا إلى أنه تاجر بابنته وتضامنت مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لافتا إلى أن تاريخه أسود".

 

وأضاف  محفوظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: تلقيت العديد من الشكوى من أشخاص تعرضوا للتحرش من اليوتيوبر أحمد حسن ولكنهم يخشون "الفضيحة" لذلك لم أتقدم ببلاغات احتراما لغربتهم، مضيفا: لم تكن الفتاة التي تحرش جنسيا بها من خلال رسائل على إنستجرام وواتساب الواقعة الأولى".

وتابع: العقوبة المتوقعة على اليوتيوبر أحمد حسن تبدأ من السجن 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات، لافتا إلى أن السلطة الوظيفية من الجاني للضحية تغلظ العقوبة إلى أقصها، مشيرا إلى أنه تعهد للضحية بتوظيفها مقابل منافع جنسية. 

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