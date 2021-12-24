محمد موسى يفتح النار على حمو بيكا بعد اللايف الأخير: "قلة أدب"

فتح الإعلامي محمد موسى، النار على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد ظهوره الأخير من خلال "لايف" عبر "فيسبوك"، يهاجم فيه الجمهور بعد تدني نسب المشاهدات لمقاطع الفيديو الخاصة به.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن حمو بيكا تكلم بطريقة فيها إسفاف هو والمحيطين به في الفيديو، موضحا "بدأ يتكلم ويستظرف في البث بتاعه، ولكن للأسف ما في مرة يتكلم فيها هذا المخلوق إلا ويعمل ألف كارثة".

وتابع محمد موسى، أن "بيكا" بعدما تطاول على كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ ولم يجد من يحاسبه، كرر الخطأ مرة أخرى وسخر من الحضارة المصرية الفرعونية، موضحا "اللي بيعلمه اسمه قلة أدب".