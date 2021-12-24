محمد موسى عن حمو بيكا: من أمن العقاب أساء الأدب

قال الإعلامي محمد موسى إن اللايف الأخير لمؤدي المهرجانات حمو بيكا تجاوز حدوده فيه، وتحدث إلى الجمهور بطريقة لا تليق بهم، مؤكدا أنه "طلع يصرخ بسبب تدني مشاهداته على اليوتيوب، ويصرخ أن مبقاش حد يدخل يشوف الإسفاف اللي بيقول إنه أغاني وبيقول هقفل كل قنواتي واعتزل المهرجانات".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "حمو بيكا بعد ما غلط في السيدة أم كلثوم والفنان الراحل عبدالحليم حافظ وملقاش حد يحاسبه، والبتالي من أمن العقاب أساء الأدب، فكررها مرة تانية وطل يعمل اللايف اللي شوفناه ده ويسخر من الحضارة المصرية الفرعونية".

وكان حمو بيكا خرج في "لايف" عبر فيسبوك" يقول فيه "إزاي ينزل مهرجان يجبلي 11 ألف بس وأنا عندي 4 مليون متابع".