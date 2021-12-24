محمد موسى عن تطاول "بيكا" على الجمهور: "تلوث سمعي وقلة أدب"

قال الإعلامي محمد موسى إن حمو بيكا تطاول على جمهوره وهاجمهم خلال مقطع فيديو على "فيسبوك"، تحدث فيه عن قلة عدد مشاهداته مؤخرا ومطالبا الجمهور بالتفاعل معه.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "ياعم ما تعتزل ولا أعمل أي حاجة إلا انك تسمعنا التلوث السمعي بتاعك.. والبجاحة هي تطاوله على الجمهور وبيقول مش عايزين تسمعوا كفاية إحنا بنسمعه.. يعني أنت أصلا مش همك الجمهور عايز يسمع إيه ولا حابب إيه.. والأغرب تطاوله على الناس".

وتابع "قلة الأدب إنك متحترمش الناس وتطاول عليها، وتكلمهم بالتهكم اللي اتكلمت به ده، والغرابة أن بسأل هو الأخ ده فوق القانون، فين الجهات المختصة بدرء هذا التلوث السمعي والتدني في مخاطبة الجمهور".