محمد موسى يطالب وزير الاتصالات بحجب قنوات مؤدي المهرجانات

طالب الإعلامي محمد موسى، المهندس عمرو طلعت منصب وزيرً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحجب كل قنوات مؤدي المهرجانات لمواجهة انتشار الإسفاف والحفاظ على قيم وعادات وتقاليد المجتمع ".

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، ن حمو بيكا تطاول على جمهوره وهاجمهم خلال مقطع فيديو على "فيسبوك"، تحدث فيه عن قلة عدد مشاهداته مؤخرا ومطالبا الجمهور بالتفاعل معه.

وتابع، " "ياعم ما تعتزل ولا أعمل أي حاجة إلا انك تسمعنا التلوث السمعي بتاعك.. والبجاحة هي تطاوله على الجمهور وبيقول مش عايزين تسمعوا كفاية إحنا بنسمعه.. يعني أنت أصلا مش همك الجمهور عايز يسمع إيه ولا حابب إيه.. والأغرب تطاوله على الناس".