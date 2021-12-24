تفاصيل تعاون معهد تكنولوجيا المعلومات والبنك العربي الأفريقي الدولي.. فيديو

أشاد الإعلامي محمد موسى، بتوقيع شريف علوى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دعم مهارات الكوادر الشابة، والتعاون في إعداد الكوادر المتخصصة بما يعزز من فرص عملها لصالح البنك في التخصصات التكنولوجية المختلفة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، وقّع البروتوكول الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وإنجي وهدان رئيس قطاع الموارد البشرية لمجموعة البنك العربي الأفريقي الدولي.

وبموجب البروتوكول؛ سيقوم معهد تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برامج تدريبية لصالح البنك العربي الأفريقي الدولي، والتي تتفق مع خطط عمله؛ وذلك في مجالات التكنولوجيات عالية الطلب وكذلك المتقدمة، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر تطبيقات المحمول وتطبيقات الويب وأمن المعلومات والحوسبة السحابية وغيرها؛ على أن يتم التنفيذ بشكل مرحلى في ضوء خطط البنك التنفيذية.

كما ينص البروتوكول على أن يتشارك الطرفان في تصميم البرنامج التدريبي، واختيار المتدربين، والإشراف على مشاريع الخريجين، وخلق فرص عمل.

وأتم الإعلامي محمد موسى، شريف علوى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي يعمل بكل طاقته من أجل تطوير الموارد البشرية بمصرفه للارتقاء بالبنك، مشيرا إلى أنه لم يدخر جهدا لاستخدام الأساليب العلمية الحديثة والسير وفق أسس علمية حديثة لتطوير جميع القطاعات بالبنك.