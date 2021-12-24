رئيس "القابضة للتأمين": "الأهلي حياة" يعزز ريادة مصر لتأمينات الحياة في السوق

كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل إطلاق شركة مصر لتأمينات الحياة بالمشاركة مع البنك الاهلي المصري صندوق استثمار "الأهلي حياة" والذي تديره شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.

وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة - إحدي الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتامين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى أنه تم إطلاق صندوق "الأهلي حياة" ليتناسب مع احتياجات واختيارات العملاء وخططهم المالية، مؤكدا على أن هذا التعاون الاستراتيجي بين مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري هو ليس الأول؛ حيث أثمر هذا التعاون من قبل عن إطلاق وثيقة "معاش بكره" وشهادة أمان المصريين، وهو ما يتم سعيا للوصول لأكبر قاعدة من العملاء من مختلف فئات المجتمع المصري ونشر ثقافة التأمين والادخار والاستثمار على نطاق أوسع وهو ما يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الشركة التي تهدف إلى تأمين الأسر المصرية ضد المخاطر ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

وأتم الإعلامي محمد موسى حديثه بتصريحات باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، حيث أكد أن إطلاق صندوق "الأهلي حياة" بالتعاون بين مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري يستهدف تحقيق استراتيجية مدروسة للطرفين سواء فيما يخص الاستثمار أو التأمين، فالاستراتيجية الواضحة والمُعلنة هي تعزيز الريادة في السوق سواء، والانطلاق قُدمًا في قيادة الحصة السوقية بين الشركات العاملة في السوق مع تحقيق التوازن بينها وبين تحقيق الربحية، ويتيح صندوق "الأهلي حياة" لعملاء البنك الأهلي الحاليين والمحتملين عدة مزايا وتسهيلات تختلف عن أي بدائل ادخارية أخرى.