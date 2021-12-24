محمد موسى يعرض مأساة أسرة تعيش في مياه المجاري بالمنوفية

محمد موسى
محمد موسى
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عرض محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مأساة سيدة تدعى "أم يمنى" قاطنة بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، من عد امتلاكها شقة وأنها تعيش في غرفة بعمارات حمدي قنديل وتعمل حارسة لإحدى العقارات ولديها طفلين وزوجها مريض مخ وأعصاب".

وتستغيث "أم يمنى" في رسالتها بالمسئولين قائلة: "معنديش مكان نقعد فيه إحنا وعيالنا في ظل ظروف المعيشة وظروف مرض زوجي".

تابعت، "الغرفة غارقة في مياه المجاري والصرف وأولادي تعبانين صحيًا ونفسيًا".


وناشد الإعلامي محمد موسى، محافظ المنوفية مساعد هذه الأسرة.." ده فيه شوارع أنضف من كدة  ده غير إن المياه والمجاري والصرف كل ده داخل عليهم في سكنهم".

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