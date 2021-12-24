عالم أزهري: الأصل في الزواج الرحمة والمودة.. وهذا معنى الزوجة "الحنانة"

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأصل في الزواج الرحمة والمودة، ويجب على الزوجة حينما يعود الزوج لمنزله من عمله ألا يجدها مثل "الحنانة والمنانة والأنانة"، وغيرها من تلك الصفات التي من شأنها أن تؤثر على الحياة الزوجية.
وأضاف الشيخ عبدالعزيز النجار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تفسير مصطلح الزوجة الحنانة، هي تلك المرأة التي تحن إلى منزل والدها ومعيشتها فيه وإلى دراستها أو أصدقائها أو عاداتها وتقاليدها القديمة قبل الزواج، وطوال الوقت تطالب زوجها بالكثير من المتطلبات دون مراعاة لمدى قدرته البدنية أو المادية في ذلك الوقت.
وتابع العالم الأزهري، أن هذه الصفات ليست مقتصرة على النساء فقط، فمثلا نجد بعض الزوجات تشكو غياب زوجها خارج المنزل طوال الوقت أو مكوثه عند والدته طوال اليوم أو مع أصدقائه في المقهى مثلا، وهو ما يعني أنه يحن إلى الماضي طوال الوقت.

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