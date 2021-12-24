عالم أزهري يوضح صفات المرأة الحنانة والمنانة.. فيديو

قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الزوجة الحنانة هي التي تحن دائما إلى الذهاب لبيت أبيها والماضى، أمام الأنانة وهي كثيرة الشكوى وتكرارها دون تعب.. سواء شكوى صحية أو اجتماعية.. "أنا ضهر وجعني.. عيني مش شايفه بيها.. أنت واخدني وردة مفتحة.. أنا عجزت بدري".



وأضاف الشيخ عبدالعزيز النجار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المرأة المنانة هي التي تقول لزوجها: "لو أبويا وقف جمبك وساعدك مكنتش اتجوزتني.. أنا لو مكنتش عملت كذا كان زمانك بتشحت.. أنا وأبويا وأخويا أصحاب فضل عليك.. فاكر لما عملت كذا.

وتابع العالم الأزهري، الأصل في الزواج الرحمة والمودة، ويجب على الزوجة حينما يعود الزوج لمنزله من عمله ألا يجدها مثل "الحنانة والمنانة والأنانة"، وغيرها من تلك الصفات التي من شأنها أن تؤثر على الحياة الزوجية.