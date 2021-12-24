عالم أزهري يكشف عدد الصفات السيئة للمرأة عند العرب

قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن العرب ذكروا أكثر من 10 صفات للزوجة السيئة، لافتا إلى أن زوجة سئلت لم زوجك يحبك ولا يرى في الكون غيرك، ولست الأروع ولست الأجمل فقالت إن جاءني مهموما أسمع وإن أعطاني كثيرا أمدح..وإن أعطاني قليلا أقنع.. هكذا علمني ربي.. الود لا أقطع.. والطاعة لا أمنع.. ومهما حصدت شوكا أظل للورد أزرع.

وأضاف الشيخ عبدالعزيز النجار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المرأة توفى ابنها وجائها زوجها متعبا فأخفت عليه وأعدت له الطعام ثم قالت له لو كان لأحد عند أحد أمانة فطلبها لا يحق لأحد أن يمنعه، فإنا لله عندنا أمانة وطلبها أمس وقالت إنا لله وإنا اليه راجعون وقال لها: تركتيني حتى تلطختُ ثم بعد ذلك أخبرتيني بموته، ثم اشتكى للنبي (ص) فدعا لهما ورزقوا بشعرة من الأبناء.

تابع، المرأة المنانة هي التي تقول لزوجها: "لو أبويا وقف جمبك وساعدك مكنتش اتجوزتني.. أنا لو مكنتش عملت كذا كان زمانك بتشحت.. أنا وأبويا وأخويا أصحاب فضل عليك.. فاكر لما عملت كذا.