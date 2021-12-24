عالم أزهري يحذر من زواج المرأة "البراقة": ترشق زوجها بنظرات تخيفه

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، يجب على الزوجة أن تراعي ظروف زوجها في ظل الضغوط الكثير التي يتعرض لها في العمل ومتطلبات الحياة  وما يحمله على عاتقه من مسئولية البيت.

وأضاف الشيخ عبدالعزيز النجار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المرأة الحداقة هي التي تحدق في كل ما تراه فتأخذها إلى بيت أسرة صديقة فتحدق في أثاث بيتهم.. شوفت التليفزيون بتاعهم اللي كام بوصة شوفت الأنتريه اللي كذا وشكله كذا.. أنا طول عمري حظي وحش".

وتابع  العالم الأزهري، المرأة البراقة، التي ترعب زوجها بالبرق وترشقه بنظرات تخيفه وقد تكون المرأة التي تتزين لغير زوجها".

تابع، المرأة المنانة هي التي تقول لزوجها: "لو أبويا وقف جمبك وساعدك مكنتش اتجوزتني.. أنا لو مكنتش عملت كذا كان زمانك بتشحت.. أنا وأبويا وأخويا أصحاب فضل عليك.. فاكر لما عملت كذا. 

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