خبيرة أسرية: 50% من حالات الطلاق سببها المرأة.. والعيوب الظاهرية في المقدمة

قالت الدكتور ندى الجميعي، الخبيرة الأسرية، إن الأسباب الشائعة للطلاق هي العيوب الظاهرية، مثل عصبية الرجل أو بخله أو عدم اهتمامه بها أو خيانته لها أو ندية الزوجة للزوج وغيرها.

وأضافت الدكتورة ندى الجميعي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، 50% من حالات الطلاق تحدث بسبب المرأة، والحقيقة أن الطلاق يحدث بسبب عيوب في الطرفين وليس الرجل أو المرأة فقط، خاصة مع استحالة العشرة بين الطرفين لأسباب أخرى.

وتابعت أن في أول عام للزواج، تميل المرأة لوالدتها وأهلها بشكل عام، "والرجل لو لم يحتويها في هذه الحالة ويدعهما، تبدأ الزوجة في اللجوء لأهلها مباشرة"، وبالتالي يجب على الزوج احتوائها ودعمها والاستماع لها في كل الأحوال.