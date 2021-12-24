خبيرة أسرية: المرأة دون الرجل تشعر بالضياع

قالت الدكتور ندى الجميعي، الخبيرة الأسرية، إن الرجل دون المرأة يشعر بالنقص والمرأة دون الرجل تشعر بالضياع، مما يعني أنه لا يستطيع أحدهما الاستغناء عن الآخر.

وأضافت ندى الجميعي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الأسباب الشائعة للطلاق هي العيوب الظاهرية، مثل عصبية الرجل أو بخله أو عدم اهتمامه بها أو خيانته لها أو ندية الزوجة للزوج وغيرها، موضحة أن نصف حالات الطلاق تحدث بسبب المرأة، والحقيقة أن الطلاق يحدث بسبب عيوب في الطرفين وليس الرجل أو المرأة فقط، خاصة مع استحالة العشرة بين الطرفين لأسباب أخرى.

وتابعت أن الزوجة المنانة هي التي دائما ما تذل زوجها "أنا دايما عملتلك ووقفت جنبك، ولولا أنا مكنتش أنت وصلت"، وهي التي تكون لديها نقص وعدم ثقة في نفسها أبدا.

