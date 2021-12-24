شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021 في مصر، حيث أعلنت الأرصاد أن هناك عدة ظواهر جوية سوف تشهدها البلاد.

يصل لحد الصقيع في وسط سيناء

وأعلن خبراء الأرصاد أن طقس الغد معتدل على القاهرة الكبرى والوجة البحري، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

تكوين شبورة مائية كثيفة

وتابع خبراء الأرصاد، أن هناك فرصية لتكوين شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

كما أشارت الهيئة في بيان إلى أنه يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأبيض والمتوسط

أما الطقس في البحر المتوسط معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، والطقس في البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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