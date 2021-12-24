أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 24-12-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت أسعار الطماطم أمس في الأسواق، حيث استقر السعر في سوق الجملة عند 1.5 جنيه ويصل للمستهلك بـ 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، وجاءت أسعار الخضراوات كما يلي:


 

البطاطس 2 إلى 5 جم

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه،.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

Advertisements

الأكثر قراءة

نجم الأهلي يُطالب بالرحيل في يناير

عاجل.. حقيقة اعتذار الأهلي عن المشاركة في مونديال الأندية

أبرزها الاعتزال وارتداء الحجاب.. تعرف على تصريحات غادة عبد الرازق الأخيرة

تاريخه أسود.. محام: أمتلك وقائع فاضحة عن اليوتيوبر أحمد حسن

"الوزراء" يفجر مفاجأة عن وفيات كورونا في مصر (فيديو)

أمريكا تعلن إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران في أعياد الميلاد بسبب تفشي "أوميكرون"

كامافينجا يغيب عن أول مباريات ريال مدريد في 2022

القوى العاملة تكشف عن أول 58 فرصة عمل بليبيا.. والتسجيل حتى 31 الجارى

ads