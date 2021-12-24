العقود الآجلة لخام برنت تهبط في تداول محدود بعد صعود لثلاثة أيام



هبطت أسعار النفط الجمعة في تداول محدود خلال عطلة عيد الميلاد بعد ارتفاعها لثلاثة أيام، فيما يحاول المستثمرون تقدير تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على الطلب.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.4% إلى 76.56 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاعها 2.1% في الجلسة السابقة.

ورغم ذلك فإن خام القياس ما زال في طريقه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 4%.

والأسواق في الولايات المتحدة مغلقة اليوم الجمعة بسبب عطلة عيد الميلاد.

وانتعشت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى على الاقتصاد العالمي، إذ أشارت بيانات أولية إلى أنه يسبب أعراضا مرضية أخف.



أسباب الانخفاض



وزادت الإصابات بفيروس كورونا زيادة كبيرة أينما ينتشر المتحور مما دفع دولا كثيرة لفرض قيود جديدة.



وأعلنت شركتا يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز للطيران إلغاء عشرات من رحلات عشية عيد الميلاد مع وجود إصابات بالمتحور بين أفراد طواقم الطيران والعاملين.



وأدت زيادة في عدد الحفارات بالولايات المتحدة أيضا للضغط على سوق النفط.



فقد قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط والغاز العاملة ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020 في أحدث أسبوع.

وبلغ العدد الكلي للحفارات 586 مما ينذر بزيادة في الإنتاج في الشهور المقبلة.