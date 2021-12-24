تعليق حفيد محمود ياسين على إزحة ستار تمثال جده

تصدر الفنان الكبير الراحل محمود ياسين اليوم الجمعة، الموافق الـ24 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن زاحة الستار عن تمثاله في بورسعيد.

محمود ياسين

وشارك حفيد محمود ياسين الفنان الشاب عمر محمد رياض نجل ابنة الراحل رانيا محمود ياسين في إزالة ستار تمثال جده بمحافظة بورسعيد، ظهر أمس الخميس.

تمثال محمود ياسين

شارك عمر صور تمثال جده محمود ياسين ونشر صورا له بصحبة نجل خاله الفنان الشاب محمود جونيور بجانب تمثال جده، على حسابه الرسمي عبر إنستجرام.

تعليق حفيد محمود ياسين

وأعرب حفيد محمود ياسين عن سعاته بالتواجد في بورسعيد والترحاب الكبير الذي لقيه من الأهالي، موجها شكر خاص للمحافظ الأستاذ عادل الغضبان، مضيفًا: "سعيد بإزاحة الستار عن تمثال جدي الفنان محمود ياسين".

إزاحة الستار عن تمثال محمود ياسين

وحضرت الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض خلال إزالة الستار لتمثال محمود ياسين، بينما تغيب السيناريست عمرو محمود ياسين وتواجد ابنه محمود جونيور.

رسالة رانيا محمود ياسين

ووجهت الفنانة رانيا محمود ياسين دعوة للفنانين بالمشاركة في إزالة ستار تمثال والدها ببورسعيد، عبر حسابها على إنستجرام، معلقةً: "بإذن الله يرفع الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين رحمه الله".

رانيا محمود ياسين تخاطب الجمهور

وأضافت: "إلى أبناء بورسعيد الكرام وكل الفنانين، ندعوكم لحضور إزاحة الستار عن تمثال الفنان الكبير محمود ياسين وذلك يوم الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بساحة المركز الثقافي ببورسعيد في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومي".

رحيل محمود ياسين

يُذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين توفي في الـ14 من أكتوبر 2020 عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه ميراثا فنيا وتاريخا كبيرا وضعه في مصاف ألمع نجوم الفن المصري والعربي.