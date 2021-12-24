حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24-12-2021

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الموافق 24 ديسمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن حالة الطقس اليوم الجمعة تشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس اليوم الجمعة تميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس الجمعة

ولفتت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة تسودها شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات الأرصاد حول الطقس اليوم

كما توقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم سقوطا للأمطار التي تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.