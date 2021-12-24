روسيا تتوقع ارتفاع أسعار الغاز خلال العام المقبل



قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة 24 ديسمبر، إنه يتوقع أسعار غاز مرتفعة نسبيا في العام المقبل، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء.

وتعتمد أوروبا على روسيا لتوفير نحو 35% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، الذي ارتفع سعره إلى أعلى مستوى على الإطلاق في السوق الفورية هذا الشتاء.

بوتين: روسيا غير مسؤولة عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 570% منذ بداية 2021 وفقا لمؤشر TTF الهولندي المرجعي في أوروبا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إن من غير المنصف اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا في ظل تلبية شركة Gazprom الروسية كافة التزاماتها في الإمداد.

وصرح بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي بأن Gazprom كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية، مضيفا أن البلدان التي أبرمت عقودا طويلة المدى، مثل ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح.

وقال بوتين إن أوروبا خلقت مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها وعليها أن تحلها بنفسها، مضيفا أنه يشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.