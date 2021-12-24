يعتبر النادي الأهلي أحد أكبر الأندية التي تمد منتخب مصر باللاعبين، لما يتمتعوا به من ثقة كبيرة لدى الأجهزة الفنية المتعاقبة لمنتخب مصر، ما يضعه في مأزق حال وجود مواعيد رسمية للمنتخبات.

الأهلي

ويضم الأهلي بين صفوفه أفضل اللاعبين في مصر وأعمدة أساسية لمنتخبات مصر مثل محمد الشناوي والسولية وحمدي فتحي وأفشة وشريف وأكرم توفيق وأيمن أشرف، إلى جانب علي معلول تونس وأليو ديانج "دبابة" مالي.

مصير لاعبي الأهلي الدوليين

ومن جانبه كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة عن مصير مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، التي كانت قد حدت في نهاية الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثامنة.

مشاركة لاعبي الأهلي

وأوضح عامر حسين أن معسكر منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا لم يتم الإعلان عنه بعد، مشيرًا إلى أن أي لاعب في الأهلي أو أي ناد بالدوري يتم استدعائه من منتخب بلده، ابتداءً من يوم 27 سيتم تأجيل مباراة فريقه بشكل رسمي.

لاعبو الأهلي والأجندة الدولية

وتنطلق الأجندة الدولية يوم 27 من ديسمبر الجاري من أجل الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، مضيفا: "البطولة ضمن الأجندة الدولية لذلك لا يمكن وضع أي مباراة خلالها نتتظر معرفة متى سيبدأ معسكر منتخب مصر، وبعد ذلك سيتحدد مصير مباراة الأهلي وبيراميدز باللعب أو التأجيل".

تأجيل مباريات الأهلي

وأكد عامر تواصله مع ضياء السيد مدرب المنتخب ووائل جمعة مدير المنتخب حيث أخبراه أنهما لم يحصلا على إجابة من البرتغالي كيروش المدير الفني للفريق القومي حول موعد المعسكر الخاص بكأس أمم إفريقيا حتى الآن ومن المنتظر أن يعلن عنه اليوم، حيث يتم الكشف مصير مباراة الأهلي وبيراميدز.