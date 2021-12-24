ميناء دمياط يتداول 26 سفينة للبضائع العامة والحاويات



استقبل ميناء دمياط 26 سفينة للبضائع العامة والحاويات وذلك في عمليات التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1125 طن قمح متجها إلى صوامع سوهاج، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4111 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 119 ألفا و318 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142 ألفا و393 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6180 طنا تضمنت 2150 طن فوسفات و1650 طن رمل و2380 طن زيت طعام"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79 ألفا و985 طنا شملت 30 ألفا و363 طن ذرة و18 ألفا و341 طن قمح و716 طن خشب زان و6900 طن خردة و13 ألفا و184 طن حديد و7 آلاف طن سلاج و1313 رأس ماشية".