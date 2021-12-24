موانيء البحر الأحمر تتداول 476 شاحنة و1512 طن بضائع عامة ومتنوعة







شهدت مواني البحر الأحمر، تداول 1512 طن بضائع عامة ومتنوعة و476 شاحنة و62 سيارة ملاكي و12 ألفا و150 طن بروبولين و5 أطنان ذرة.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادرات شملت 711 طن بضائع عامة و245 شاحنة و17 سيارة ملاكي وتصدير 5 أطنان ذرة إلى اليمن، فيما شملت حركة الواردات 801 طن بضائع عامة و231 شاحنة و45 سيارة ملاكي، و12 ألفا و150 طنا من مادة البروبلين، بينما يتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانيء.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة الحرية بحمولة 63 شاحنة و37 سيارة ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 83 شاحنة و7 سيارات ملاكي، ومغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 107 شاحنات و6 سيارات ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 99 شاحنة و8 سيارات ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان، ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 85 شاحنة بحمولة 726 طن بضائع عامة و75 طن ترانزيت إلى ليبيا و1 سيارة ملاكي، وتصدير 39 شاحنة بحمولة 711 طنا و3 سيارات ملاكي.

كما استقبل ميناء السويس السفينة NAVIGATOR TAURUS بحمولة 12 ألفا و150 طنا بمادة البروبلين قادمة من الإمارات، ومغادرة السفينة تراست بحمولة 5 أطنان من الذرة متجهة إلى اليمن.