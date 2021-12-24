حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة في جمهورية مصر العربية

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة الموافق الـ24 من ديسمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس غدا

 

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

 

توقعات حالة الطقس غدا

 

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس غدا تميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

 

حالة الطقس غدا والظواهر الجوية 

 

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس غدا السبت تشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

 

ولفتت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا تشهد سقوطا للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

 

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة.

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة.

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