عقب إجرائهم عملية جراحية كبيرة له.. محمد سيد يشكر الدكتور محمد عبدالواحد وفريقه الطبي

تقدم الكاتب الصحفي محمد سيد، الصحفي بجريدة اليوم السابع، بخالص الشكر والتقدير، إلى الدكتور محمد عبدالواحد أستاذ طب وجراحة العظام، وفريقه الطبي، بقيادة الدكتور أحمد جمال، وذلك عقب إجرائهم عملية جراحية كبيرة له.

وأجرى سيد، عملية جراحية كبرى استمرت إلى ما يقرب من ٣ ساعات ونصف، في اليد اليسرى، وتم إزالة ورم كبير وتسليك العصب.

وأشاد الكاتب الصحفي محمد سيد، بالجهود المقدمة من الفريق الطبي، الدؤوب والمخلص في عمله، فضلا عن اهتمامهم الخاص عقب إجراء العملية بالمتابعة اليومية، موجها لهم الشكر، ومتمنيا لهم الصحة والعافية والسرور.